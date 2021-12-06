Сотни жителей Буюкан и Чекан останутся до вечера без отопления и горячей воды

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, до 22.00 сегодняшнего дня без отопления и горячей воды остались жильцы, проживающие по следующим адресам на Буюканах:

Балканское шоссе 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1;

ул. Алба Юлия 77, 194/1, 194/2, 194/4, 196/1, 200, 200/1, 200/2, 200/3, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 204, 204/1, 204/2, 206, 206/1;

ул. Ион Лука Караджале 1, 2;

ул. Л. Деляну 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/4a, 5/4g, 5/4j, 5a, 5d, 5v, 5z, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2;

ул. Н. Балческу 11;

ул. Н. Костин 46, 55, 57, 59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/7, 63a, 65/2, 65/3;

ул. Онисфор Гибу 1;

ул. Сучава 151, 152, 154/1, 154/2;

ул. Сучевица 16, 18, 20, 22/1, 22/2;

ул. В. Коробан 22/1, 22/2, 22/3, 47/1, 47/2.

Кроме того, до 16.00 горячей воды и отопления не будет по следующим адресам на Чеканах:

ул. Джинта Латина 19, 21, 21/1, 21/2, 23;

ул. Н. М. Спэтару 1, 1/1, 1/2, 3, 5;

ул. Петру Заднипру 16, 16/1, 16/3, 18, 18/1, 18/2.

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