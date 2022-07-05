Сотни жителей Буюкан и Центра сегодня останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся потребители, проживающие по следующим адресам.

Буюканы:

И. Крянгэ, 67, 80, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 88, И. Пеливан, 9999, В. Лупу, 48-52, 107 – с 09:10 до 17:00.

Гиочеилор, 1 – с 09:15 до 17:00.

Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Никеле, 13-55, 14-28, В. Белинского, 60, Ш. Няга, 70, переулок Ш. Няга, 11 – с 09:20 до 17:20.

К. Василе, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – частично с 09:25 до 19:00.

Рышкановка:

Албишоара, 42, 42/1, 42/2, 44, А. Ботезату, 10, Г. Виеру, 19, 21, 21/2, 21/3, 22, 23, 25, 25/2, 27, 29 – с 10:30 до 17:00.

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