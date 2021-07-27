Сотни жителей Ботаники во вторник останутся без света

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Поставщик сообщает, что сегодня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Специалистами будут проводиться различные работы. Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Четиний 21, Д. Липатти 1-25, 2-12, 999, пер. Д. Липатти 2A, 2/1, 2/2, 7, 10, 11, Х. Сатулуй 1-5, 2-8, М. Гребенча 1-7, 2-20, Мунчешть 358/1, 358A, 366/2, 378, 380, 388, 400, 400/2, Н. Грэдеску 1-23, 4-22, 9001, Пэдурий 1-15, 6/1, пер. Пэдурий 1-11, 4-14, Пригорень 2-22, 3-11 – с 08:45 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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