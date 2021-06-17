Сотни жителей Ботаники останутся в пятницу без воды

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Потребители, проживающие по адресу Н. Зелинского, 20-26, включая дробные номера, 18 июня временно останутся без воды.

Как сообщает “Apă-Canal Chișinău”, подача будет приостановлена с 09:00 до 23:00. В этот же промежуток воды не будет по ул. Трандафирилор, 1-43, 2-24, включая дробные номера.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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