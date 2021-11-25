Сотни жителей Ботаники останутся в пятницу без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 26 ноября с 09:00 до 21:00 временно останутся без воды потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Н. Зелинского, 8-12, в том числе с дробями;

ул. Сармизеджетуса, 6-10 (в том числе с дробями), 14/2, 14/3, 16/2;

бул. Дечебал, 91, 91/2.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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