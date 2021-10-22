Сотни жителей Ботаники остались до вечера без горячей воды

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.



В частности, сегодня до 18.00 без горячей воды остались жители Ботаники, проживающие по адресам:

бул. Дачия, 1, 1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 12, 12/1, 16/1, 16/2;

ул. Индепенденцей, 1;

ул. Христо Ботев, 11/2, 13/2, 17, 15/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 21, 23, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/3;

ул. Теилор, 4/2, 6, 8;

ул. Н. Зелинского, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37.

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