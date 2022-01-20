Сотни жителей Ботаники на целый день останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 24:00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Буребиста, 116-120 (с дробями), 80, 82, 93; бул. Дачия, 47 (с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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