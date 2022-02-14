Сотни жителей Ботаники и Рышкановки временно останутся без электричества

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Куза-Водэ, 5/1, 9, 9/1, 9/2, 11 – с 09:00 до 13:00.

Куза-Водэ, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/2, 5/1, 5/5, 5/7, 7/1, 7/2, Сармизеджетуса, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Андрей Лупан, 2, 2/1, 4, Бадиу Василе, 13, 17, Барьера Орхей, 4, 5/1, Каля Орхеюлуй, 71-89, Георге Мадан, 1-43, 2-10, Хотин, 2-4, Магда Исанос, 2, Путней, 26-48, 27-47, Владимир Комаров, 2-8, 9-11, переулок Владимира Комарова, 6, 10 – частично с 09:00 до 16:00.

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