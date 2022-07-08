Сотни жителей Ботаники и двух пригородов более чем на сутки остались без воды

Сотни жителей Ботаники и двух пригородов более чем на сутки остались без воды

Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 05.30 сегодняшнего дня до 12.00 9 июля без воды в кране остались потребители, проживающие по следующим улицам: Индепенденцей, Христо Ботева, Куза-Водэ, Траян, Теилор, Салкымилор, Пэдурий, бул. Дачия, Соарелуй, ул. и пер. Валя Апелор, ул. и пер. Костюжень, Кымпулуй, Глией, Грынелор, ул. и пер. Тургенев, ул. и пер. Лучафэрул, Св. Дмитрия, Св. Николая, Св. Георгия. 

Кроме того, в указанный промежуток времени водоснабжение отключено и у жителей коммуны Бубуечь и села Бык муниципия Кишинёв.

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