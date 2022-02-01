Сотни жителей Ботаники и Чекан останутся без воды

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Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях.

Так, с 22.00 2 февраля до 08:00 3 февраля возможно отключение воды по адресам: ул. Сармизеджетуса, 12, 12/1, 18/5, 24, 26, 28/3, 30, Буребиста, 72, Поамей, 21, Ботаника Веке, 43, 43/1, Н. Зелинского, 3-7, в том числе с дробями, Н. Титулеску, 28-34, в том числе с дробями, Чернэуць.

Кроме того, в среду с 09:00 до 21:00 подача воды может быть приостановлена по бул. М. чел Бэтрын, 2, 4, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, Дж. Латинэ, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, П. Заднипру, 14/1.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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