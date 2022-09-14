Сотни жителей Ботаники и Буюкан временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся потребители, проживающие по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Банатулуй, 103, 103A, 105, 109, 113, Белград, 22-34, 54-62, Куза-Водэ, 10, 10/1, 12, 14, Львов 2 переулок, 63, Львов 3 переулок, 52-80, Львов 5 переулок, 11-19, 12-20, Львов 6 переулок, 11-19, Прага, 82, Варшовия, 2, 2A, 2/2, 5, 6, 9001 – частично с 09:00 до 13:00.

Валя Кручий, 38/2, Дачия, 50 – с 09:10 до 19:20.

Четиний, 21, Дину Липатти, 1-25, 2-12, 999, переулок Дину Липатти, 2-10, 7-11, Хотарул Сатулуй, 1-5, 2-8, Михай Гребенча, 1-7, 2-20, Мунчешть, 358/1, 358A, 366/2, 378-380, 388, 400, 400/2, Николае Грэдеску, 1-23, 4-22, 9001, Пригорень, 2-22, 3-11, Пэдурий, 1-15, 6/1, переулок Пэдурий, 1-11, 4-14 – частично с 12:00 до 17:00.

Буюканы:

Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, Василе Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сучевица, 38/2 – частично с 10:00 до 16:00.

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