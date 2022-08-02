Сотни жителей Ботаники до субботы остались без горячей воды: список адресов

Сотни жителей Ботаники до субботы остались без горячей воды: список адресов

Из-за проведения поставщиком текущих работ подача горячей воды приостановлена с 09.00 2 августа до 17.00 6 августа. 

Речь идёт о потребителях, проживающих по следующим адресам:

  • Мунчештское шоссе, 326, 328, 350, 162, 170, 172, 174, 176, 238, 240, 242;
  • Ашхабад, 109, 117/2, 41; 
  • Буребиста, 36, 36/1, 42, 66/5;
  • Четатя Албэ, 93, 97, 141, 141/2, 143, 152, 158, 170, 83, 85 a, 85 b; 
  • Сармизеджетуса, 37/5, 87; 
  • Каушень, 1, 2a, 3; 
  • Диминеций, 3;
  • Минск, 2;
  • Пандурилор, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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