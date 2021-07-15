Сотни жителей Ботаники, Центра и Рышкановки останутся сегодня без электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Мунчешть, 799/9, 799 – с 09:30 до 16:30; Дачия, 80/3 – с 09:30 до 16:30; Аэропорт, 9002 – с 09:30 до 16:30; Пандурилор, 13A – с 09:30 до 17:30.

Центр:

Штефана чел Маре, 166 – с 09:10 до 13:10; Гренобле, 153, 153/2, 153/3, 153/4, 159A, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 161/5, 163/5, 163/6, 163/6A, 163/7, 167/1, Петру Унгуряну, 17, Т. Стришка, 2, 5, 10, 11, 15, 17, 159/6 – с 08:45 до 16:00.

Рышкановка:

А. Дога, 29, 31, 33, 33A, 35, 35/1, Дм. Рышкану, 8, 10, 12, 12B, 12V, 14, 14A, Т. Владимиреску, 1B, 3, 10/2, 999 – с 08:45 до 16:00; Дм. Рышкану, 9/1 – с 09:00 до 17:00; Студенческая, 17, 25, 27 – с 13:00 до 19:00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.