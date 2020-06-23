Сотни заразившихся COVID-19 сотрудников госструктур получат пособие в 16 тысяч леев

Сотни заразившихся COVID-19 сотрудников госструктур получат пособие в 16 тысяч леев

Правительство выделило из спецфонда более 5,63 миллионов леев на предоставление единовременных пособий в размере 16 000 леев, которые получат сотрудники госструктур, заразившиеся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Речь идёт о работниках медицинской системы, Министерства юстиции, Министерства обороны, Службы безопасности и государственной охраны, а также местных администраций.

По данным Министерства финансов, пособия получат 352 человека. Среди них: 320 медицинских работников, 18 сотрудников Министерства юстиции, 8 – Министерства обороны и 6 сотрудников Службы государственной охраны, передаёт ntv.md.

Стоит отметить, что правительство ежемесячно выделяет денежные средства из спецфонда на предоставление единовременных пособий в размере 16 000 леев работникам медицинской системы и некоторых государственных структур, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей.

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