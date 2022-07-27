Сотни жителей столицы и Дурлешт временно останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, сегодня с 22:00 до четверга 08:00 воды не будет по следующим адресам: ул. Яловень, шос. Хынчешть, 142-244, 151-171, Сф. Винерь, В. Рэдиулуй, Лермонтов, Татарбунар, Рогулень, Зодиак, Фечоарей, Каприкорн, Мичурин, Виеру, Ковтун, Сперанцей, Дидык, Вылчеле, Чишмеле.

В этот же период не будет воды и в Дурлештах по улицам: Н. Димо, Кауказулуй, Бисеричий, Плопилор, И. Крянгэ, Д. Кантемир, Г. Уреке, А. Орлов, И. Солтыс, М. Одатюк.

В четверг, 28 июля, с 09:00 до 18:00 отключения запланированы по следующим столичным адресам: бул. Куза-Водэ, 8/2, Белград, 19/2, 19/3, Брынкуш, 146А, 148, Бутукулуй, 16.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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