Сотни столичных жителей временно останутся без света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением плановых работ временно обесточенными 11 февраля окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

ул. Трушень, 9004 – с 09:10 до 17:00.

Центр:

ул. Чуфля, 32, Колумна, 1, К. Негруцци, 4, 4/2, 6, 6/2, 7/2, 8, 10, Н. Анестиаде, 3, 3 блок 1, Шт. чел Маре, 4 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

ул. Бельцкого, 14-24, 19-25, Ф. Толбухин, 4-24, 5-27, И. Шрайбман, 4-8, 5-7, Н. Берзарина, 13-39, 20-34, Петрикань, 1, 16, 39/1, 39/3, 99, 383, 388, 808, 943, 999, 9989, 9999, С. Тимошенко, 10-28, 13-33, 9999, С. Койпан, 1-25, 2-24 – с 09:00 до 12:00.

ул. А. Лупан, 2, 2/1, 4, В. Бадиу, 13, 17, Б. Орхей, 4, 5/1, К. Орхеюлуй, 71-89, Г. Мадан, 1-43, 2-10, Хотин, 2-4, М. Исанос, 2, Путней, 26-48, 27-47, В. Комаров, 2-8, 9-11, пер. В. Комаров, 6, 10 – с 09:10 до 17:00.

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