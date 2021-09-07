Сотни столичных жителей в среду останутся без воды в кране

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, 8 сентября с 09:00 до 23:00 воды не будет в домах по адресам: ул. Г. Асаки, 54/2, 65-79, 64-66, в том числе с дробями, И. Гросу, 1-7, 2-10, в том числе с дробями, Короленко, 6, в том числе с дробями, Спрынченоая, 1, Миорица, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7.

С 09:00 до 18:00 отключения ожидаются по ул. Мунчешть, 776-814, 801-803, в том числе с дробями, а также в пригороде Сынджера.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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