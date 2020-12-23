Сотни столичных жителей останутся без воды в четверг

Сотни столичных жителей останутся без воды в четверг

О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 12:00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

Хынчештское шоссе, ул. Спрынченоая, Л. Качиньского, Д. Виилор, Пьетрарилор, Чокырлией, Н. Смокинэ, К. Шмидт, Миорица, Картиерул Скиноаса 1 и 2. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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