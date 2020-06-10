Сотни столичных жителей в четверг останутся без воды

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По данным поставщика, в четверг , 11 июня, с 09:00 до 21:00 в некоторых домах не будет воды по причине проведения плановых работ.

Так, водоснабжение будет приостановлено на улицах Тестемицану 1-9, 2-14, в том числе с дробью, ул. и пер. Арборилор, Инкулец 105, 76-82, в том числе с дробью, ул. П. Боцу.

Также с 09:00 до 15:00 воды не будет на бул. М. чел Бэтрын 21, подъезд 1, М. чел Бэтрын 39, подъезд 3, ул. И. Виеру 11/1, подъезд 1, Волунтарилор 12/1, подъезд 3.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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