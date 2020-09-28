Сотни жителей столицы останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 29 сентября воды не будет по адресам:

А. Влахуца, Бэлць, Гога, Хынку, Милеску-Спэтару 19/2, 19/4, 21/2, 21/3, 21/4, И. Виеру 15, 15/1, 15/3.

В то же время с 09:00 до 17:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

К. Вырнав 4, 6, включая дома с буквами, И. Сорочану 71, 73, 75, включая дома с дробью.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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