Сотни столичных жителей останутся во вторник без воды в кране

Сотни столичных жителей останутся во вторник без воды в кране

Согласно объявлению поставщика, во вторник, 16 июня, в некоторых домах по причине проведения плановых работ не будет воды. 

Так, водоснабжение будет приостановлено с 09:00 до 20:00 на улицах Тигина, 59-61, 44-46, М. Варлаам, 56-58, Колумна, 55. С 09:00 до 17:00 воды не будет на ул. Валя Кручий, 2/2, 4, в том числе с дробями. Также с 09:00 до 18:00 отключения ожидаются на ул. Брынкуш, пер. Львов, ул. и пер. Прага, ул. Загреб, ул. София, ул. Белград, ул. Бутукулуй, 12, 14.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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