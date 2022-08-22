Сотни столичных жителей останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, 23 августа с 09:00 до 17:00 воды не будет по улицам: Четатя Килия, 2-48, 1-31; Четатя Албэ, 56-118, 59-99; Каушень, 2-10, 1-11; Ашхабад, 38-68, 61-87; Мунчешть, 240-280 (в том числе в домах с дробью); Томиш; Ботязэ; Думиника Маре; Баку; Мурешану; Вылков; Ынвиерий; Ынэлцэрий, В. Короленко, 59 (в том числе в домах с дробью); Малина Микэ, 66-70 (в том числе в домах с дробью); И. Сорочану, 73/2, 79/3; К. Вырнав, 4-6 (в том числе в домах с дробью).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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