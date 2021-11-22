Сотни столичных жителей останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

С 09:00 до 16:00 во вторник и среду воды не будет в домах по адресам: ул. М. чел Бэтрын, 13/1, 13/2. С 09:00 вторника до 09:00 среды отключения ожидаются по ул. 31 Августа, 82-110, 135-153, П. Мовилэ, 2-10, 1-23, Букурешть, 94-116, 109-117.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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