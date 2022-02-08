Сотни столичных жителей останутся в среду без воды в кране

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 16:00 воды не будет в домах по адресам: ул. Миорица, 5/1, 9/2, 11, Г. Асаки, 68/1.

С 09:00 до 20:00 отключения ожидаются по ул. Спикулуй, 6, 7, 8, Сф. Винерь, В. Рэдиулуй, Рогулень, Каприкорн, Зодиак, Татарбунар, Лермонтов, на Хынчештском шоссе.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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