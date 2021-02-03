Сотни столичных жителей останутся в четверг без воды

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

Отключения запланированы с 09:00 до 20:00 на ул. Измаильской, 46-58, 19-27, в том числе с дробью, пишет ipn.md. С 09:00 до 21:00 подача воды будет приостановлена на улице П. Заднипру, 12-14, в том числе с дробью.

Также в четверг, с 09:00 и до следующего дня 09:00, воды не будет на Балканском шоссе, 7, в том числе с дробью. Отключения запланированы и на нескольких улицах в районе Аграрного университета: Н. Берзарин, А. Бельский, Ф. Толбухин, С. Койпан, С. Тимошенко, Н. Донич, Замолксе, Т. Панфиле, Ф. Лупашку, Меморией, Валя Албэ, Ипотешть, Г. Выртосу, Мирчешть, Домницей, Василе Харя и Гура Вэий.

После завершения работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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