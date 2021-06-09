Тысячи жителей столицы останутся в четверг без воды в кране

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Потребители, проживающие на улицах Албишоара, 49-57 и 48-62, включая дома с дробью, Романэ, 34, П. Рареш, 49, 77, 62, 59, Каля Мошилор, 31, Буна Вестире, 15/2, Моара Рошие, 30/1 и Мовила луй Бурчел, останутся без воды с 09:00 четверга до 21:00 пятницы.

С 09:00 до 23:00 воды не будет на бульваре Дачия, 32-40, включая дома с дробью, ул. Куза-Водэ, 15, включая дома с дробью, и на ул. Индепенденцей, 15-25, включая дома с дробью, а также на улицах Букурией, 13А, 20, Прунулуй, 15, 19, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, Г. Яблочкин, 5A и Каля Ешилор, 6, 8, 8/1, 10/1, 10/3.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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