Сотни столичных жителей останутся в четверг без воды в кране

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением плановых работ воды с 09:00 до 17:00 не будет по адресу: Каля Ешилор, 13.

С 09:00 четверга до 09:00 пятницы без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам: Н. Костин, 48-70, в том числе с дробью; Л. Деляну, 8-34, 1-13, в том числе с дробью; шос. Балкань, 2-8, в том числе с дробью; шос. Мунчешть, 138, 40, Алба-Юлия, 202/3, 204/1.

Поставщик призывает потребителей запастись водой на время отключения.

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