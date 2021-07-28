Сотни столичных жителей останутся в четверг без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, 29 июля с 09:00 до 23:00 воды не будет в домах по адресам:

ул. Узинелор, 165/3, 165/2, Мовилень, Л. Ребряну, Сф. Параскива, Кэлэторилор, Ишновэц и Маяковского.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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