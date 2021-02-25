Сотни столичных жителей останутся в четверг без света

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 24, 29/4, И. Крянгэ 43A – с 09:00 до 13:00. ул. И. Крянгэ 39/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Фечоарей 1-25, 2-20, М. Лермонтов 80/1, Рогулень 5, 26, 35, 53, 65 – с 13:00 до 18:00. ул. А. Пушкина 24, 26, Шт. чел Маре 83, 83D, 9999, В. Микле 10, В. Пыркэлаб 57, 999 – с 08:45 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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