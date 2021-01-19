Сотни столичных жителей останутся без воды в кране

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О плановых отключениях на среду, 20 января, сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 18:00 воды не будет по адресам:

ул. Гренобля, 153-167, в том числе в домах с дробными номерами; И. Караджале, 30, 31, 32, в том числе в домах с дробными номерами; ул. Флорешть; ул. Перилор, 1, 2-10; ул. Инешть, 1, 2, 3, 4.

В то же время с 09:00 до 14:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

ул. Пьетрарилор, 1, 2, 10, в том числе в домах с дробными номерами; шос. Хынчешть, 72-84, в том числе в домах с дробными номерами.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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