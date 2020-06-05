Сотни спасателей будут следить за безопасностью граждан в поминальные дни (ФОТО)

0

В мероприятиях по обеспечению общественного порядка ежедневно будут задействованы 450 сотрудников ГИЧС и 160 единиц специализированной техники. Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций.

Как отмечает источник, сотрудники ведомства будут следить за соблюдением правил противопожарной безопасности и за тем, как будет обстоять ситуация на всех кладбищах страны. Граждан призывают не разводить на открытом воздухе огонь, быть осторожными со свечами и особенно внимательно следить за детьми. Также населению рекомендуют повременить с купанием в водных бассейнах.

В любых опасных ситуациях следует звонить по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.