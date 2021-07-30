Сотни поваленных деревьев: в ГИЧС рассказали о последствиях вчерашнего разгула стихии

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Согласно информации, полученной от подразделений ГИЧС, вчера в ряде населённых пунктов страны прошли проливные дожди.

Так, спасатели были задействованы в уборке поваленных деревьев в Бельцах, районах Унгены, Страшены, Окница, Кагул, Фалешты, Флорешты, Бричаны, Единцы, Глодяны, Рышканы и др. Вмешательство специалистов потребовалось в селе Купчинь Единецкого района: там дерево упало на крышу дома. А в Сороках и Бельцах ветви рухнули на газовые трубы.

В столице спасатели провели 8 спецопераций по уборке деревьев, упавших на припаркованные машины. Из-за разгула стихии без электроэнергии остались около 40 населённых пунктов в районах Глодяны, Дондюшаны, Флорешты, Новые Анены, Криуляны и других.

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