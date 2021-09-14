Сотни медиков, заразившихся коронавирусом на работе, не получили пособие от государства

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Сотни медицинских кадров, заболевших коронавирусом на рабочем месте, ещё не получили единовременное пособие от государства в размере 16 тысяч леев. Некоторые говорят, что ждут денег с февраля.

Директора ряда больниц сообщили, что у Министерства финансов нет средств для покрытия данной выплаты. В то же время представители Минфина утверждают, что перевели деньги на счета профильных органов – министерств и местной публичной власти, пишет sanatateinfo.md.

В последний раз решение о выделении средств медикам публиковалось на сайте правительства 30 марта. Тогда речь шла о том, что деньги выделят 3510 медработникам.

Напомним, что правительство Натальи Гаврилицы намерено лишить невакцинированных врачей этой выплаты. Планируется отменить и пособие в размере 100 тысяч леев семьям погибших от коронавируса медиков, если те не были привиты.

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