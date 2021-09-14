Сотни медиков, заразившихся коронавирусом на работе, не получили пособие от государства

Сотни медиков, заразившихся коронавирусом на работе, не получили пособие от государства

Сотни медицинских кадров, заболевших коронавирусом на рабочем месте, ещё не получили единовременное пособие от государства в размере 16 тысяч леев. Некоторые говорят, что ждут денег с февраля. 

Директора ряда больниц сообщили, что у Министерства финансов нет средств для покрытия данной выплаты. В то же время представители Минфина утверждают, что перевели деньги на счета профильных органов – министерств и местной публичной власти, пишет sanatateinfo.md.

В последний раз решение о выделении средств медикам публиковалось на сайте правительства 30 марта. Тогда речь шла о том, что деньги выделят 3510 медработникам.

Напомним, что правительство Натальи Гаврилицы намерено лишить невакцинированных врачей этой выплаты. Планируется отменить и пособие в размере 100 тысяч леев семьям погибших от коронавируса медиков, если те не были привиты.

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