Сотни кишинёвцев проведут сегодняшний день без света

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 110A, 9999 – с 09:10 до 17:00. ул. Гренобля 120, 128, 128/1, 128/1J, 128/4, 130, 130/2, 130/3, Жубилеулуй 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1, 20 – с 14:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 85/5, Л. Деляну 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:15 до 17:00. ул. Теодорович 15/1, 15/2 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 178-202 – с 09:10 до 18:00. бул. Штефана чел Маре 126, 126A – с 08:45 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан 87/3 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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