Сотни кишинёвцев останутся во вторник без воды в кране

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Домницей, В. Харя, Ипотешть, Меморией, Г. Вэий, Замолксе, А. Донич, Т. Панфиле, В. Албэ, Выртосу, Лупашку, Ф. Толбухин, С. Тимошенко, А. Бельцкий, И. Шрайбман, Н. Берзарин, Алба-Юлия, 75 (с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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