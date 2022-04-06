Сотни кишинёвцев останутся в среду без света

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 6 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей, 7, 7/2, 999, Траян, 11, 11/2, 11/3, 13/1, 13/2, 15, 15A – с 09:00 до 13:00.

ул. Гренобля, 132A, 169-199, 9999, Индепенденцей, 14, Траян, 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 24, 999, 9999 – с 13:00 до 17:00.

ул. А. Болдур, 1-19, 14-20, 9999, Бэчоий Ной, 1-31, 2-30, 735, 999, 14/5, 14/15, пер. Бэчоий Ной, 3, 9/1, Г. Безвиконь, 5-17, 6-16, 999, Г. Кучеряну, 4-12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну, 1-5, 28, Имашулуй, 1, 2-28, Мунчешть, 426, 598-706, 9999, Музелор, 2-20, 3-21, Пэшунилор, 5, 10/1, Ревака, 2-6, 3, пер. Ревака, 2, 4, В. Зарзэр, 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэр, 3-35, 4-28, В. Тулник, 3-23, 16-18, ул. Бэчой, 9999 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Буюканы:

ул. М. Витязул, 2, 2A, 2/2, 6, M. Дософтей, 103, Шт. чел Маре, 190 – с 09:10 до 13:00.

бул. Алба-Юлия, 196/1, 196/2, 196/3, 196, 198, 200, 200/1, 200/3, 200/4, 200/5, Л. Деляну, 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/3A, 3/5, 3/7, 5, 5/5, 5/6, 11, 34/1 – с 14:00 до 16:50.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. П.-Хашдеу, 3, Колина Пушкин 8A, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, Моара Рошие, 2/4, 3 5/1, П. Рареш, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, З. Арборе, 10, 10 блок 2; 13, 15, пер. З. Арборе, 13 – с 09:15 до 16:50.

бул. Ренаштерий Национале, 14 – с 09:05 до 13:00.

ул. А. Пушкина, 35/II – с 03:05 до 16:50.

ул. А. Руссо, 59/1, 59/2 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.