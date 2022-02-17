Сотни кишинёвцев останутся в этот четверг без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 17 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Албэ, 2-20, 11-15, 37, Диминеций, 2-46, 27-73, Доробанць, 1-23,2-8, Е. Алистар, 9A, Л. Думитриу, 1-5, 12, 20, 21, 23, 35/1, Мунчешть, 94-104, 160, 53, Плаюлуй, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2-10, 3-11 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

шос. Балкань, 12 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 16A, Галбена, 4, 5, Университэций, 1-39, 2-36 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

ул. К. Косминулуй, 5, Подул Ыналт, 8/1, Вадул-луй-Водэ, 21/2, 42, 44, 44 блок A,B,C, 60, 60/1, 62 – с 09:05 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. Воевод, 2, Кукорилор, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, Язулуй, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, Соколень, 14, 16, 16/1, 16/2 – с 09:10 до 17:00.

ул. Анкара, 9, Чеукарь, 4, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 14, пер. Студенческий, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 13/1, 13/2, 15A, 15B, 16, 16/2, 16/3, 16/3A, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 19/1, ул. Студенческая, 9, 13/2 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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