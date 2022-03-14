Сотни кишинёвцев на целый день останутся без воды

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О плановых отключениях на вторник сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Малина Микэ, 30-62 (с дробями), пер. Малина Микэ, ул. Н. Склифос, Романтика. И. Сорочану, К. Вырнав, 2-6 (с дробями), М. Ломоносова, 49, 51/1, 53 (с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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