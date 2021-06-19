Сотни граждан приняли участие в Марше за традиционные ценности

Сотни граждан приняли участие в Марше за традиционные ценности

Мероприятие прошло в центре столицы в рамках объявленной на этой неделе Блоком коммунистов и социалистов Недели семьи.

Участники прошли маршем к Кафедральному собору столицы. Они скандировали: «За традиционные ценности!», «Семья – ячейка общества!», «Мама, папа, я – вместе дружная семья!».

Граждане выступили за сохранение традиционной семьи и осудили нападки на основополагающие ценности нашего народа.

Стоит отметить, что аналогичные акции прошли сегодня во многих городах Молдовы.

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