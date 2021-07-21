Сотни гектаров сельхозкультур пострадали в результате вчерашнего ливня с градом

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Ущерб был зарегистрирован в Сороках, Криулянах, Унгенах, Флорештах, Басарабяске, Оргееве, а также в Гагаузии.

Так, в селе Дубна Сорокского района дождь уничтожил 185 га рапса, 260 га кукурузы и 96 га пшеницы. В селе Стойкань ветром сорвало 100 листов шифера с крыши сельскохозяйственного склада, а в Слобозии-Кремене пострадали 102 га садов.

В селе Миклешть Криулянского района размыло 2,5 км местной дороги. В Комрате пострадали 184 га садов, 300 га кукурузы и 250 га пшеницы. В селе Чокылтень Оргеевского района уничтожено 150 га подсолнечника и 100 га кукурузы.

Территориальные комиссии оценивают причинённый ущерб.

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