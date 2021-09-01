Сотни евро за поддельные документы: четверых молдаван-нарушителей поймали на границе

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Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Скуляны” выявили три водительских удостоверения и удостоверение личности с признаками подделки.

В первом случае пограничники остановили автомобиль, следовавший во Францию. Водитель предъявил права, выданные компетентным органом Украины. Документ содержал признаки подделки. Владелец авто признался, что обратился к посреднику и купил права за 180 евро.

Ещё два поддельных документа нашли у двух водителей. Один предъявил польские водительские права, покупка которых обошлась ему в 750 евро. Второй мужчина за 200 евро через посредника получил румынское удостоверение личности.

Ещё одни фальшивые права изъяли у 34-летнего жителя столицы. Мужчина признался, что получил документ через посредников, когда работал в Великобритании.

Все сомнительные документы отправили на дополнительную экспертизу.

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