Сотни человек присоединились к кампании “Носи маску правильно!” (ФОТО)

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Каждый из нас может защитить себя от COVID-19, правильно надев маску и убедив других сделать то же самое. В этом контексте Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также Всемирная организация здравоохранения запустили онлайн-кампанию #PoortăMascaCorect (#НосиМаскуПравильно).

На этот призыв откликнулись сотни людей: журналисты, врачи, полицейские, министры. Они опубликовали фотографии, на которых показали, как правильно носить маску: она должна покрывать и нос, и рот.

По мнению специалистов, медицинская маска является надежным барьером от вирусов в закрытых помещениях, а также в местах, где невозможно соблюдать физическое расстояние. Во время использования её нельзя касаться руками. Категорически запрещается повторно надевать одноразовые маски.

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