Состояние ребёнка с гепатитом неясного генеза улучшилось

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Ребёнок с диагнозом “острый гепатит неизвестного происхождения” чувствует себя лучше. Сегодня или завтра его переведут из реанимации в обычную палату.

Как рассказал глава управления здравоохранения Кишинёва Борис Гылкэ, пациент находился в очень тяжёлом состоянии, но после проведённого лечения пошёл на поправку. Он остаётся под наблюдением врачей и готовится к переводу из реанимации, пишет unimedia.info.

Медики призывают родителей внимательно следить за состоянием своих детей и при любом подозрении обращаться к семейному врачу.

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