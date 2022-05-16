Состояние ребёнка с гепатитом неясного генеза улучшилось

Состояние ребёнка с гепатитом неясного генеза улучшилось

Ребёнок с диагнозом “острый гепатит неизвестного происхождения” чувствует себя лучше. Сегодня или завтра его переведут из реанимации в обычную палату.

Как рассказал глава управления здравоохранения Кишинёва Борис Гылкэ, пациент находился в очень тяжёлом состоянии, но после проведённого лечения пошёл на поправку. Он остаётся под наблюдением врачей и готовится к переводу из реанимации, пишет unimedia.info.

Медики призывают родителей внимательно следить за состоянием своих детей и при любом подозрении обращаться к семейному врачу.

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