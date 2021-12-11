Состоялось заседание Республиканского совета ПСРМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл сегодня заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова. Стороны обсудили ряд организационных вопросов в рамках подготовки к XVII съезду ПСРМ, который состоится 18 декабря.

В частности, рассмотрели новую редакцию Устава партии и обновлённую Политическую программу ПСРМ.

Кроме того, речь шла о социально-экономической и политической ситуации в стране.

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