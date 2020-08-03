Состоялось первое заседание Комиссии по конституционной реформе (ФОТО, ВИДЕО)

Состоялось первое заседание Комиссии по конституционной реформе (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел сегодня первое заседание Комиссии по конституционной реформе, учрежденной на основании его недавнего указа.

Глава государства приветствовал бывших председателей Конституционного суда Республики Молдова, бывших судей, других практикующих юристов и специалистов в области конституционного права, вошедших в состав Комиссии, и поблагодарил их за готовность принять участие в разработке предложений по внесению поправок в Основной закон.

– Подчеркнул важность таких изменений, поскольку за 10 лет было зафиксировано немало случаев вольного или расширительного толкования некоторых положений Конституции, а также использования Конституционного суда как политического инструмента, что приводило к кризисным ситуациям, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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