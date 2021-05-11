Состоялась встреча Додона и Воронина. Есть обоюдное согласие на создание блока ПСРМ-ПКРМ

По результатам подготовительной работы и переговоров состоялась личная встреча лидеров ПСРМ и ПКРМ Игоря Додона и Владимира Воронина. Обоюдное согласие на создание блока “Социалисты и коммунисты” существует. Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.