Состоялась встреча Додона и Воронина. Есть обоюдное согласие на создание блока ПСРМ-ПКРМ

По результатам подготовительной работы и переговоров состоялась личная встреча лидеров ПСРМ и ПКРМ Игоря Додона и Владимира Воронина. Обоюдное согласие на создание блока “Социалисты и коммунисты” существует. Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
– Впереди – согласование кадровых, организационных и юридических вопросов. Завтра в 11.00 состоится заседание Республиканского совета ПСРМ, на котором социалисты примут принципиальное решение, – отметил Батрынча.
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