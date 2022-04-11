Составлен топ-10 сортов винограда, выращиваемых в Молдове

Составлен топ-10 сортов винограда, выращиваемых в Молдове

Виноградарство и виноделие являются важной отраслью экономики Республики Молдова. Вина, производимые в нашей стране, экспортируют в 71 страну мира, они участвуют в международных конкурсах и получают высокие награды.

В ходе Национальной конференции «Год вина 2021. Оценки, итоги и перспективы», организованной 8 апреля, исполняющая обязанности директора Национального бюро винограда и вина (НБВВ) Елизавета Брехна представила топ-10 сортов, включенных в реестр, передает realitatea.md. В список вошли:

  • Алиготе
  • Каберне-совиньон
  • Мерло
  • Совиньон
  • Ркацители
  • Шардоне
  • Пино-Нуар
  • Рислинг рейнский
  • Пино-гри
  • Фетяска Албэ.

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