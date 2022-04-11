Составлен топ-10 сортов винограда, выращиваемых в Молдове

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Виноградарство и виноделие являются важной отраслью экономики Республики Молдова. Вина, производимые в нашей стране, экспортируют в 71 страну мира, они участвуют в международных конкурсах и получают высокие награды.

В ходе Национальной конференции «Год вина 2021. Оценки, итоги и перспективы», организованной 8 апреля, исполняющая обязанности директора Национального бюро винограда и вина (НБВВ) Елизавета Брехна представила топ-10 сортов, включенных в реестр, передает realitatea.md. В список вошли:

Алиготе

Каберне-совиньон

Мерло

Совиньон

Ркацители

Шардоне

Пино-Нуар

Рислинг рейнский

Пино-гри

Фетяска Албэ.

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