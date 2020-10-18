Составлен список самых высокооплачиваемых вакантных мест в Молдове

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Хорошие зарплаты предлагают механикам, дальнобойщикам и инженерам. Список составило Национальное агентство занятости населения, основываясь на данных, представленных работодателями.

Так, швейцарская компания по переработке масла в Джурджулештах ищет менеджера производственного процесса. Обещают платить по 17 тысяч леев в месяц. В Кишиневе вакантны два места экскаваторщиков. Фирма предлагает зарплату от 14 до 20 тысяч леев, передаёт publika.md.

Предприятие по производству текстильной продукции нуждается в трех инженерах-технологах, в Теленештах и в Кишиневе. Им обещают от 7 до 20 тысяч леев. А фирма из Бельц ищет дальнобойщиков, обещают зарплату до 16 тысяч леев в месяц. Столько же готовы платить и инженеру по производственной безопасности в Леова.

Весь список высокооплачиваемых вакансий размещен на сайте агентства. Заинтересованные лица могут получить информацию на сайте angajat.md.

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