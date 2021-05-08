Соседские “войны” закончились для сельчанки переломом

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Ссора между сельчанами привела к серьёзным последствиям. 60-летний мужчина устанавливал забор на своём участке. Он зашёл на чужой участок, чтобы сбить щиты, удерживающие фундамент. Соседка попросила удалиться с её огорода и не топтаться по высаженным растениям.

На её слова мужчина отреагировал агрессивно, оскорбил женщину и ударил по лицу. Сельчанка упала, ударившись коленом, пишет mvdpmr.org. Впоследствии у неё был диагностирован закрытый перелом надколенника. На шум вышел муж: в ходе перепалки оппонент ударил его молотком по рёбрам.

В непростых отношениях соседей разбирается участковый. За причинение средней тяжести вреда здоровью подозреваемому предстоит ответить по закону.

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