Соседи спасли пенсионерку, в квартире которой вспыхнул пожар

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Жильцы многоквартирного дома в Первомайске, почувствовав запах гари, сначала нашли на лестничной площадке тлеющую тряпку. Потом обнаружили, что дым выходит из квартиры на третьем этаже. В комнате на окне горела штора. На кровати лежала пожилая хозяйка жилья. Соседи потушили пламя, вызвали скорую и сообщили о случившемся правоохранителям.

Женщину 82 лет госпитализировали в Днестровскую городскую больницу с острым отравлением продуктами горения. Предположительно, она пыталась покончить жизнь самоубийством. Пенсионерка страдает психическим расстройством, состоит на учёте у врача-психиатра, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Также выяснилось, что пожар в её квартире соседи тушат не первый раз. В октябре прошлого года одинокая бабушка забыла на включённой плите еду.

По факту случившегося проводится проверка. Женщина находится под присмотром медиков. В дальнейшем будет решаться вопрос о госпитализации её в специализированное учреждение.

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